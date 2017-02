Nijntje van Dick Bruna heet overal anders

Het eerste nijntje-boek verscheen in 1955. Over de belevenissen van Nijntje zijn 30 boeken verschenen. De laatste jaren wordt in het buitenland voor Nijntje doorgaans de naam Miffy, Miffi of Mifi gebruikt, maar er zijn in het verleden ook andere namen gebruikt in bijvoorbeeld het Frans (Mouffe, Petit Lapin), Duits (Nientje, Ninchen), Fins (Milla), Zweeds (Lilla Kanin), Afrikaans (Kleintjie, Katryntjie), Tswana (Kleintjie), Sotho (Monyenyane, Mosetsanyana), Tsonga (Ntsongwana), Siswati (Potjana), Venda (Tshituku), Xhosa (Umifi), Papiaments (Nènchi), Arabisch (Naynti), Japans (Usako-chan), Chinees (Mi fei), Turks (Lâle) en Portugees (Coelhinho). De vertaalde uitgaven in Nederland (Fries en Turks) noemen het konijn met menselijke trekjes gewoon Nijntje.