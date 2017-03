'Onze ouders kwamen met een droom, wij willen daaraan verder bouwen'

ColumnFidan Ekiz is columniste voor het AD Rotterdams Dagblad en reageert op de ophef die ontstaan is over haar column van gisteren over de Turkijerel.

Bevangen door een gevoel van machteloosheid schreef ik zondag mijn column over de rellen in Rotterdam. Wat kun je zeggen over opgefokte fanatiekelingen die de Hollandse droom van migranten als mijn ouders kapot maken?

Ik richtte mij tot de groep zwijgende Nederlandse Turken, in de hoop dat zij hun stem laten horen. Niet alleen omdat we het zat zijn, maar omdat we dit verplicht zijn aan onszelf, aan onze ouders en aan dit land.

Al langer houd ik me vast aan een sprankje hoop op een keerpunt in het gebrek aan gemeenschapszin. Achteromkijkend zie ik de spanningen binnen de Turkse gemeenschap na de mislukte Turkse coup, de terreuraanslagen en de impact daarvan in ons land, de angst en verdeeldheid. Als ik voor me kijk, zie ik mijn kind dat opgroeit in dit land. Daartussen zit ik. Wat doe ik? De demonstratie in Rotterdam was doorslaggevend. Ik besloot niet langer toe te kijken maar mijn stem te verheffen.

Hartenkreet

De reacties op mijn hartenkreet zijn overweldigend. Ik verwonder mij erover hoezeer dit land hunkert naar normaliteit en nuance in het debat over vreemdelingen. Van alle kanten wordt mij de hand gereikt. Niet die van mij alleen, maar van alle Turkse Nederlanders die met mij zijn. Ik heb gehuild. Jullie openden vandaag voor ons de deur naar die gemeenschappelijkheid.

Nederlands-Turkse generatiegenoten schrijven mij massaal dat ze het óók spuugzat zijn om meegesleurd te worden in die anti-Nederlandse draaikolk.

Angst weerhoudt veel Turkse Nederlanders ervan hun stem te laten horen. Ze zijn bang de Turken verder in diskrediet te brengen, bang voor kritiek vanuit de gemeenschap en de eigen politiek verscheurde familie.