Toen Letchimi (31) uit Den Bosch op deze site het verhaal van de super-allergische peuter Tiele las, was er direct herkenning. ,,Ik dacht: ik moet contact opnemen met zijn ouders, want ik heb alles wat hij meemaakt ook meegemaakt.’’

Net als de Vlaamse Tiele was ook zij als kind allergisch voor allerlei eten, voor kleding, huisstofmijt, dieren en ‘ga zo nog maar een tijdje door’. ,,Ik had almaar jeuk, was benauwd, had eczeem en kreeg op een gegeven moment te horen: je kan het best in een steriele kamer blijven en alleen ‘astronautenvoeding’ eten.’’

Ook Letchimi, die als baby uit Sri Lanka werd geadopteerd, kreeg op jonge leeftijd een maagsonde. ,,Dat moest wel, omdat ik van mezelf niks binnen kon houden.’’’ En, evenals Tiele, ging zij het hele medische circuit af. ,,Ook mijn ouders zijn ziekenhuis in- en ziekenhuis uitgegaan om erachter te komen wat ik mankeerde. Artsen stonden voor een raadsel.''

Toen ze uiteindelijk toch naar buiten mocht, kreeg ze op de basis- en middelbare school te maken met ernstige pesterijen. ,,Ik zat altijd onder de blaasjes, bultjes en schilfers; ook in mijn gezicht. En kinderen kunnen dan heel cru zijn. Ik weet nog dat ik op de middelbare school schilfers in de wc had achtergelaten en anderen me het toilet introkken: jakkie, wat vies; opruimen, jij!’’

Paardenmiddel

Ze is inmiddels 31 jaar en helaas nooit over haar allergieën heen gegroeid. ,,Ik heb nog steeds last van alles en nog wat -zo kan ik allerlei synthetische kleding niet verdragen- maar ik houd het door mijn medicijnen toch vol.’’

Ze slikt wel veel én heftige geneesmiddelen. Onder andere het ontstekingsremmende ‘paardenmiddel’ Ciclosporine dat ook na transplantaties wordt gebruikt. ,,Elke dag neem ik in totaal zo'n 15 pillen in en dat is dan altijd wel confronterend: dat ik dit heb en er niet meer van afkom. Maar ik ben blij dat ik inmiddels een dermatoloog heb die me goed kan helpen.’’

Jeuk

Ze wil Tiele’s ouders graag laten weten dat ze niet alléén staan. En ze wil ze alvast één overweging meegeven. ,,Ik begrijp heel goed dat zij Tiele zoveel mogelijk binnenhouden, maar mijn advies zou toch zijn: laat hem zoveel mogelijk léven. Want de jeuk, de pijn en het ongemak blijven en hij verdient het om de wereld te zien.’’

