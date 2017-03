Ook uitgeklede EU is nu een optie

Dat veel beperktere Europa dan we nu kennen is één van de vijf scenario’s waarmee Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vanmiddag een megadiscussie over de toekomst van Europa aftrapt. Zijn ‘witboek’, basis voor de discussie onder de 27 Europese leiders maar ook de resterende 440 miljoen Europese ingezetenen (de Britten doen immers niet meer mee), moet tegen eind dit jaar duidelijkheid opleveren over waar het met Europa heen moet.



Europa helemaal opdoeken is geen optie, het blijft minimaal in een basale vorm bestaan. Maar de sterk uitgeklede vorm, die in de buurt lijkt te komen van het uitsluitend economische en interne-markt-Europa waar premier Rutte het vaak over heeft, is wel een mogelijkheid.



De andere opties die Juncker ziet zijn doormodderen zoals nu (al omschrijft hij dat zelf wat fraaier), de mogelijkheid om met kopgroepen nauwer samen te werken in afwachting van de rest, samen doorgaan op een beperkt aantal kerntaken en op andere terreinen wat langzamer, of juist met z’n 27-en volle kracht vooruit.