Opnieuw onrust bij Uber: CEO stapt nu alweer op

'Het is duidelijk dat mijn aanpak en manier van leiderschap niet passen bij wat ik gezien en meegemaakt heb bij Uber', zo zegt Jones tegen technologieblog Recode. Jones ging in oktober vorig jaar aan de slag bij Uber om de reputatie van het in opspraak geraakte bedrijf te redden.



De exacte reden voor het vertrek van Jones is niet bekend, maar zijn functie stond eerder deze maand al ter discussie toen duidelijk werd dat topman Travis Kalanick op zoek was naar een rechterhand, die de taak van operationeel directeur op zich zou nemen. De taken die deze COO voor zijn rekening zou nemen, werden nu deels uitgevoerd door Jones.



In een mededeling aan het personeel schreef Kalanick dat Jones inderdaad na die aankondiging 'de moeilijke beslissing heeft genomen dat hij geen toekomst ziet bij Uber'.



Verschillende controverses

Uber is de laatste maanden regelmatig negatief in het nieuws geweest. Zo beschuldigt Waymo, een zusterbedrijf van technologiegigant Google, Uber ervan technologie te gebruiken die door een voormalige werknemer werd gestolen.



Daarnaast loopt er een intern onderzoek naar seksuele intimidatie na een blogpost van ex-werkneemster Susan Fowler, waarin ze schrijft dat ze vanaf haar eerste dag bij Uber werd geconfronteerd met seksuele toespelingen. Kalanick zelf stond onder vuur nadat een video opdook waarin hij zich weinig respectvol gedroeg tegen een Uber-chauffeur.



Zoveelste ontslag

Jones is het zoveelste bestuurslid dat vertrekt bij Uber. Vorige maand werd aan manager Amit Singhal gevraagd om op te stappen vanwege vermoedens van ongewenste intimiteiten tijdens zijn vorige baan bij Alphabet, en eerder deze maand stapten vicevoorzitter Ed Baker en veiligheidstopman Charlie Miller op.