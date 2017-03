Oren jonge kinderen steeds vaker beschadigd door mobiele telefoons

Video Te vroeg geboren nijlpaardbaby speelt in het water

8:16 Het was allerminst zeker dat nijlpaardje Fiona het zou overleven, toen het diertje vorige maand zes weken te vroeg werd geboren. Vier weken later weegt de zwaargewicht gelukkig evenveel als een pasgeboren nijlpaard en mocht ze voor het eerst het water in.