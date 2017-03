Oscar-Angelo photoshopte zichzelf op de rode loper

,,Het was bedoeld als stunt’’, zegt De Witt, die zichzelf met hulp van photoshop in smoking op de rode loper van de Oscars afbeeldde. Zijn bedoeling was aandacht vragen voor het ‘ondergewaardeerde werk’ van artiesten die werken aan visual effects en daarmee een film naar grotere hoogte tillen. ,,Ik hoop dat jullie (de media, red.) er de humor van inzien, maar we zijn naïef geweest. We hadden niet echt een plan voor de ontstane mediagekte’’, zei De Witt, die een veel bescheidener rol had in het geheel dan hij wilde doen geloven. ,,Het is enorm uit de hand gelopen.’’