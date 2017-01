BUENOS AIRES - Joël Ebbers is navigator van het Riwald-Dakarteam uit Giesbeek en bericht tijdens deze Dakar vanuit Zuid-Amerika.

'Na de landing in Buenos Aires hebben we de voertuigen en het materiaal in de haven opgehaald. Bij de douane leidde dat tot enorm oponthoud, echt alles van de servicetruck werd gecontroleerd. En dan moet je weten dat er wel honderd kisten aan boord waren. Met uren vertraging konden we koers zetten richting Asuncion, een reis van ongeveer 1.200 kilometer.

In een warm Asuncion maken we ons met het Riwald-team uit Giesbeek op voor de start van de rally. De puntjes worden op de i gezet en er wordt nog gesleuteld. Op oudjaarsavond hebben we samen met het Mammoet-team tijdens het diner het deelnemersveld doorgenomen, gekeken wie de grootste concurrent is.

De Dakar-organisatie heeft voor etappe vier een nooit eerder uitgevoerde variant bedacht. Vroeger betekende niet finishen onherroepelijk ‘uit’ de Dakar. Nu krijgen deelnemers de kans een stuk over te slaan in deze etappe, waardoor je wel zeven controlepunten mist. Daar staat een straftijd van twaalf uur tegenover. Je kunt ook de gok wagen en de route rijden. Dat houdt in dat de route heel zwaar wordt, anders zou de organisatie dit nooit doen. Je zag dit weekeinde navigators bij elkaar komen om te overleggen.

Ook is er net bekendgemaakt dat er geen smartphones meer in de cabine mogen zijn, anders zouden helpers de beste route kunnen uitrekenen op basis van ingevoerde coördinaten en door kunnen geven. Zo valt er dus ook een stuk communicatie tussen race- en servicetruck weg. Onderling bellen mag wel, met een oude telefoon, maar wie heeft er nu nog een Nokia?'