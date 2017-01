Van den Heuvel nieuwe coach Batouwe

BEMMEL - De clubleiding van basketbalvereniging Batouwe heeft in Paul van den Heuvel een opvolger gevonden voor de vertrokken coach van het Bemmelse vrouwenteam, Hakim Salem.

De speelsters van de eredivisionist zijn zondagavond op de hoogte gebracht van zijn aanstelling, die afgelopen dinsdag al rond was maar vanwege de Final Four uit de publiciteit werd gehouden.

De keuze voor Van den Heuvel is in zoverre opvallend dat hij geen ervaring heeft met het coachen op het allerhoogste niveau. De oefenmeester uit Vught, die vooral naam maakte als internationaal topscheidsrechter, heeft wel grote ambities in die richting en is in het bezit van alle vereiste papieren.

Van den Heuvel zal dinsdag worden voorgesteld aan de groep. Zijn officiële debuut staat gepland voor komende zaterdag, als Batouwe het in Barendrecht opneemt tegen CBV Binnenland.

Salem was slechts een half jaar in dienst van Batouwe. De Amstelvener is per 1 januari bondscoach van het Nederlands vrouwenteam en mag die functie niet combineren met die van clubcoach. Onder zijn leiding won Batouwe 13 van de 14 competitiewedstrijden en de Final Four, afgelopen zaterdag ten koste van Lions: 65-47 winst. Zijn opvolger Van den Heuvel zat toen als aandachtig toeschouwer op de tribune van sportcentrum De Schaapskooi. Net als vrijdag, tijdens de halve finale van het winterkampioenschap tegen Grasshoppers.