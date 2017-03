Pauw wil vaker met Jinek

,,Ons programma had een soort duidelijkheid vanwege de Tweede Kamerverkiezingen. Bij meer van dit soort grote gebeurtenissen kan ik me voorstellen dat we het vaker gezamenlijk doen. Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zou misschien zo’n moment kunnen zijn.’’ De afgelopen drie weken presenteerden ze voor het eerst gezamenlijk een latenightshow. Bijzonder, want Pauw sloot duopresentatie met Jinek voorheen uit. ,,Daarvoor kennen we elkaar te goed’’, riep hij kort na het beëindigen van zijn jarenlange samenwerking met Paul Witteman in 2014. Pauw was enige tijd Jineks presentatiecoach en als producent verbonden aan haar talkshow.

We derzijds vertrouwen

,,Wij hebben ontzettend fijn samengewerkt’’, aldus Pauw. ,,Maar eerlijk gezegd had ik daar ook wel mijn geld op gezet. We vertrouwen elkaar en gunnen elkaar de ruimte. Ook waren er geen discussies over de inhoud van de uitzendingen.’’



,,Het was natuurlijk ook een ontzettend leuke en spannende periode’’, vervolgt Pauw. ,,Nu komt er een veel saaiere periode aan, namelijk de formatie. Ik denk niet dat gezamenlijk doorgaan nu nog zo succesvol zou zijn.’’



Vanavond gaat Pauw door met zijn soloprogramma. Jinek neemt het stokje in juni weer over. Was zij voorheen alleen in beeld wanneer Pauw met vakantie was, tegenwoordig hebben ze ongeveer evenveel zendtijd. De latenightprogramma’s wisselen elkaar grofweg om de drie maanden af.