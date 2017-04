Politie loopt in onderzoek steeds vaker vast op IP-adres

Andere informatie

Volgens Rejo Zenger, ict- en privacyexpert bij Bits of Freedom, is het niet verbazingwekkend dat de politie meer moeite heeft om daders te vinden via een IP-adres. ,,Tegenwoordig gaan steeds meer mensen bij bijvoorbeeld een koffiezaak op het wifi-netwerk. Het IP-adres is dan niet direct te herleiden naar de gebruiker van een telefoon of computer. De politie kan alleen achterhalen in welke koffiezaak de gebruiker zat."



Toch is de politie nu niet kansloos, zegt Zenger. ,,Je kunt tegenwoordig niet meer het internet opgaan zonder op een bepaalde manier gevolgd of geregistreerd te worden. Denk bijvoorbeeld aan een foto die je maakt met je mobieltje. In die foto wordt vaak de locatie vastgelegd. Van dat soort informatie kan de politie gebruik maken."