De Amsterdamse politie heeft beelden vrijgegeven van een onbekende man die in de nacht van 16 op 17 april een vrouw de bosjes in sleurde. De vrouw fietste over de Spaklerweg en zocht op het bedrijventerrein een rustig plekje om te plassen. De man, die haar vermoedelijk al even volgde, parkeerde hierop zijn fiets en sloeg toe. Gelukkig wist de vrouw te ontkomen, maar de politie is nog altijd hard op zoek naar de verdachte.