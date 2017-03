Praten met overleden dierbaren via app met 3D-technologie

,,I love you'', zegt een jongen tegen een man op het scherm voor zich. De virtuele man is bijna niet van echt te onderscheiden. ,,I love you, too'', antwoordt hij. Het tafereel speelt zich af op het Mobile World Congress in Barcelona, waar het bedrijf Elroi zijn app With Me momenteel tentoonstelt.



Hoe het werkt? Mensen die nog leven, kunnen zichzelf door middel van een 3D-scan digitaal laten reproduceren. Daar worden tussen de 70 en 100 camera's voor gebruikt, zodat er een natuurgetrouw beeld ontstaat. Als deze personen er niet meer zijn, kunnen nabestaanden met de app With Me contact maken met de virtuele versie van hun overleden dierbare. Deze avatar wordt door middel van virtual reality (het simuleren van de werkelijkheid) en augmented reality (het toevoegen van informatie aan de werkelijke wereld) tot nauwelijks te onderscheiden van een echt persoon op een scherm, of op je telefoon, weergegeven.

Stem- en gezichtsherkenning



Door middel van stem- en gezichtsherkenning (de technologie herkent degene die tegen de avatar praat) reageert de overledene op de juiste manier, passend bij zijn of haar gesprekspartner. Zo zou het zomaar kunnen dat je met je overleden oma op de foto kan, nog een keer kan horen dat je geliefde van je houdt.



Het Zuid-Koreaanse bedrijf dat erachter zit heet Elrois. Het houdt zich bezig met het ontwikkelen van 3D-toepassingen. ,,We hebben het gemaakt voor mensen die een dierbare, bijvoorbeeld een familielid, moeten missen'', laat woordvoerder Eunjin Lim weten. ,,Ikzelf ben een paar jaar geleden mijn oma verloren. Ik vond het heel erg dat we weinig foto’s hadden waar we samen op stonden. In zo'n geval is het geweldig om iemands avatar te gebruiken.''



With Me brengt je in contact met overledenen.

Schijnwereld



Verlies- en rouwdeskundige Peter Tomesen denkt zeker dat mensen iets aan With Me kunnen hebben, mits de gebruiker van de app ook daadwerkelijk afscheid heeft genomen van de overleden persoon. ,,Ik kan me voorstellen dat het een liefdevolle mogelijkheid is om contact te hebben met een overledene'', stelt Tomesen, maar: ,,het kan ook schadelijk uitwerken als iemand niet in de realiteit staat. Het is niet goed als iemand in een schijnwereld leeft en na tien jaar nog steeds om 17.00 uur de pantoffels van haar overleden man klaarzet naast de bank. Dan is er sprake van verstolde rouw. Dus pas na verloop van tijd, als iemand echt beseft dat zijn of haar dierbare er niet meer is, kan deze technologie zinvol zijn.''



En is het niet gewoon heel raar om overledenen tot leven te brengen via 3D-technologie? ,,Misschien vinden sommigen dat, maar het kan mensen echt helpen'', aldus Elrois-woordvoerder Lim. ,,Ik denk dat veel mensen hun herinneringen aan een dierbare voor altijd willen behouden. Omdat de avatars zo dicht bij de echte personen komen, denken wij dat dit de nieuwe manier is waarop achterblijvers hun gebroken hart kunnen helen.''

Op dit moment moeten mensen nog naar een speciale 3D-scan om een avatar van zichzelf te laten maken. Elrois hoopt dat in de toekomst mobiele telefoons zullen worden uitgerust met 3D-scan-technologie. Het technologiebedrijf wil With Me nog dit jaar op de markt brengen. De prijs ervan is nog niet duidelijk, maar volgens Lim ,,moet het niet al te veel gaan kosten.''