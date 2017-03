Prijs treinrit in 8 jaar explosief gestegen

De prijsstijging blijkt uit een analyse van deze krant en treinreiziger.nl. Wie in 2008 een retourtje Amsterdam CS - Rotterdam CS kocht, was 23,10 euro kwijt. Wie nu heen en weer reist, betaalt 30,40 euro. (+ 32 procent). Maand- en jaarkaarten werden tussen de 25 en 30 procent duurder. Een jaarkaart Emmen - Harderwijk bijvoorbeeld ging in negen jaar tijd van 3.084 naar 4.092,60 euro (+ 32,7 procent). Een jaarabonnement Arnhem - Venlo ging van 3.027 euro naar 4.222,80 euro (+ 40 procent).



Die prijsstijgingen zijn veel forser dan de inflatie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd het leven sinds 2008 15,1 procent duurder. ,,NS grijpt steeds de maximale ruimte die er is om de tarieven te verhogen'', zegt Hildebrand van Kuyeren van treinreiziger.nl.



,,Terwijl je er niet meer trein voor krijgt'', zegt Rikus Spithorst van Maatschappij voor beter OV. ,,Sterker: je krijgt minder voor je euro. In 2008 zat je niet zo als haringen in een ton als nu. Dat zeggen we ook: als je moet staan in de trein is een prijsstijging dan gerechtvaardigd?''



Reizigersorganisatie Rover vreest dat de trein zich uit de markt prijst. ,,Een keertje de auto laten staan en de trein nemen is te duur geworden'', zegt woordvoerster Sanne van Galen.