PvdA wacht een verkiezingsfiasco

Gisteren lanceerde Lodewijk Asscher een veel te lange brief, waarin hij zijn eigen wapenfeiten prees, met de mededeling dat sommige beslissingen weliswaar impopulair waren, maar dat hij ons land daarmee wel van een failliet had gered. Een gevoel van medelijden maakte zich van me meester. Hier sprak een man die radeloos was. Een dag eerder begaf me ik vanuit antropologisch oogpunt op de gigantische bijeenkomst van GroenLinks, die georganiseerd werd in de AFAS Live, voorheen de Heineken Music Hall. Daar hadden vijfduizend mensen zich verzameld - vooral blank, jong, Randstedelijk en vermoedelijk hoogopgeleid - om te luisteren naar Jesse Klaver. Er werden een hoop beloftes gedaan, holle frasen uitgesproken en feelgoodretoriek verspreid, maar in de kern voelde je dat de show klopte. Iedereen ging uit van optimisme, een gevoel dat zorgvuldig door het campagneteam over het hele land is uitgeborsteld, ondanks de scepsis van politieke tegenstanders. Die eendracht zal GroenLinks vermoedelijk de grootste partij op links maken.

Hoewel Geert Wilders weinig met deze hoofdstedelijke bakfiets­yuppen gemeen heeft, is er toch een grote overeenkomst: ook hij appelleert aan een breed gedragen gevoel, in zijn geval negativiteit. De saamhorigheid bij de achterban van GroenLinks is minstens zo sterk als bij die van de PVV. Ergens is het ook wel opmerkelijk.



Niet alleen programmapunten en idealen wegen deze campagne zwaar, veel meer lijkt het te gaan om wat de lijsttrekkers emotioneel bij het electoraat weten los te maken. Hoe groot het verschil tussen Klaver en Wilders ook is, ze zijn meesters in het tevreden stellen én houden van hun supporters.



In het geval van Lodewijk Asscher, die eerder al opriep tot 'progressief patriottisme' en het kansloze initiatief 'Wij zijn Nederland' uit de grond stampte, spat vooral de wanhoop en ideologische armoede er vanaf. Het is geen loveable karakter. En als Job Cohen dan ook nog eens kritiek op zijn debatten gaat leveren, Ella Vogelaar openlijk flirt met een andere partij en de oud-burgemeester (PvdA) van Haarlem in de lokale krant een VVD'er aanraadt, is de rekensom snel gemaakt.



Een groot verkiezingsfiasco wacht de PvdA. Een cliché uit de voetballerij vat het goed samen: Als het gevoel weg is bij een club, dan houdt het vanzelf op.