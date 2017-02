PVV'ers. Zijn. Geen. Boze. Mensen.

Stem met het hart, maar luister met je hoofd. Luister naar wat Klaver, Rutte en Wilders, Buma en Pechtold u te vertellen hebben. En baseer daarop uw keuze. Maar laat u geen knollen voor citroenen verkopen. Geloof me: iedereen liegt als het hem uitkomt. Ook al is het soms maar een klein beetje. Heb uw feiten paraat. Ik geef u er alvast een paar, voor bij de one-liners van de komende debatten.



1. 'Dit land wordt overspoeld met moslims'

Er wonen 900.000 moslims in Nederland, ze vormen 4,9 procent van de bevolking. 23,7 procent van de Nederlanders is rooms-katholiek, 15,7 procent is protestant. Er staan 475 moskeeën en 7000 kerken in het land.



2. 'De vluchtelingenstroom moet stoppen'

We hebben de afgelopen 5 jaar in Nederland 146.761 asielzoekers opgevangen. Dat is 1,165 procent van de bevolking. In 2016 kwamen 31.642 asielzoekers binnen, van wie 10.604 uit Syrië.



3. 'Dit land zit vol met uitkeringstrekkers'

Er zijn in Nederland 557.840 inwoners met een uitkering, waarvan meer dan 500.000 met een bijstandsuitkering. Daarvan waren er 230.000 autochtone Nederlanders, 327.000 allochtonen, waarvan 266.460 niet-westerse allochtonen. 8,9 miljoen mensen in Nederland hebben een baan, 6,8 miljoen zijn ergens werknemer, 2,5 miljoen zijn zelfstandige of zelfstandig ondernemer. 538.000 Nederlanders zitten zonder werk, de meesten (219.000) in de leeftijd boven 45.



4. 'De armoede in Nederland rijst de pan uit'

Van de 7 miljoen huishoudens moeten er 626.000 (8,8 procent) rondkomen van een inkomen rond de armoedegrens, in die huishoudens leven 320.000 kinderen onder de 18. De armoe is het snelst groeiend onder migranten. Van de 824.000 arme volwassenen in Nederland zijn er 335.000 van buitenlandse afkomst.



5. 'Onze gevangenissen zitten vol met buitenlanders'

In onze gevangenissen zitten 39.790 mensen, de meesten (22.930) zijn tussen de 25 en 45 jaar. Van hen zijn 24.750 allochtonen (62 procent) en 14.490 autochtonen (36 procent); 4.300 uit Marokko, 1.870 uit Turkije, 3700 uit Suriname 3300 uit de Antillen en Aruba.



6. 'Journalisten zijn links en vooringenomen'

Er zijn 18.000 journalisten in Nederland, hun politieke oriëntatie is voornamelijk (70 procent) links van het midden.



7. 'De elite is de baas in de politiek'

289.000 Nederlanders zijn lid van een politieke partij. De meeste van het CDA (48.000), de minste van de PVV (1). En 12,9 miljoen Nederlanders mogen op 15 maart stemmen. U bent er daar een van.



PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn geen boze mensen. PVV'ers zijn niet alleen maar boze mensen.



Frank Poorthuis was tien jaar politiek verslaggever. Nu beschouwt hij Den Haag vanaf een gepaste afstand en schrijft hij er wekelijks over tot aan de verkiezingen in maart.