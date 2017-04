'Reizende circus' van Europarement wil na Brexit één vergaderplek: Brussel

Om dat mogelijk te maken en Frankrijk tot medewerking te verleiden, moet Europa zijn twee in Engeland gevestigde instellingen – de bankenautoriteit en het medicijnagentschap – als een soort zoenoffer naar Straatsburg verhuizen. Beide instellingen moeten na de Brexit hoe dan ook weg uit Groot-Brittannië. Voor de vestiging van het medicijnagentschap hebben al 21 landen belangstelling getoond – waaronder Nederland, dat zich vorige week kandideerde –, maar het Europees Parlement vindt Frankrijk, in ruil voor zijn eigen verhuizing naar Brussel, een betere keus. ,,Er was al een meerderheid voor het schrappen van de tweede zetel van het EP, maar we doen nu voor het eerst een concreet en haalbaar voorstel", aldus CDA-europarlementariër Esther de Lange. ,,Het zou daarom goed zijn als nationale parlementen die zich hier al jaren druk om maken ook de druk opvoeren op hun regeringen.''

De Commissie huist in Brussel en reist ook elke maand naar Straatsburg, de lidstaten vergaderen in Brussel en drie maanden per jaar in Luxemburg. Of het parlement zijn zin krijgt is de vraag. Besluiten over de verhuizing van het parlement kunnen alleen worden genomen door de Europese staats- en regeringsleiders, en dan nog alleen als ze allemaal – inclusief Frankrijk – akkoord gaan.