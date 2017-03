Republikeinen willen Californië in tweeën splitsen

Geharde Republikeinen, met voorop leiders van de Tea Party, leunen op de ervaring van Nigel Farage voor een 'electorale coup' in Californië. De bevolkingsrijkste staat van Amerika staat te boek als een Democratisch 'zekerheidje', aangevoerd door de liberale steden San Francisco en Los Angeles. Ook bij de jongste presidentsverkiezingen schaarde de kiezers in Californië zich massaal achter Hillary Clinton. Die steun is goed voor de meeste kiesmannen op van alle staten: 55.



Als het aan de Repubikleinen ligt komt daar snel verandering in. Met hulp van de voormalige Ukip-leider Nigel Farage, een van de voormannen van de Brexit, werken ze aan een splitsing van Californië (40 miljoen inwoners). In een westelijke kuststrook en een oostelijk platteland. Van zo'n scheuring, een 'Calexit', zouden de Republikeinen profiteren. De kuststrook blijft Democratisch, maar zou minder kiesmannen opleveren. Het platteland zal hoogstwaarschijnlijk Republikeins kleuren en dat zou de partij behalve kiesmannen ook twee zetels in de Senaat opleveren, aldus USSA News, de 'voorpagina van de Tea Party'.



Farage en Arron banks, een andere prominente Brexiteer, brachten deze week nog een bezoek aan Californië waar zij hielpen met fondswerving. In enkele dagen tijd werd er een miljoen dollar opgehaald. Farage deed dat vooral in Orange County. Het geld was onder meer afkomstig van ondernemers in de landbouw en de hightech. ,,Mensen die zich sinds het vertrek van president Ronald Reagan niet meer thuis voelen in de politiek'', aldus de Republikein Scott Baugh die het Britse tweetal heeft ingehuurd. Ronald Reagan was na zijn carrière in Hollywood eerst gouverneur van Californië. ,,De splitsing van een staat is niet nieuw in de Amerikaanse geschiedenis. Dat is ooit ook gebeurd met West Virginia en Virginia, en Noord en Zuid Dakota'', aldus Baugh.