Respectloos gedrag op straat? Valt best mee

Deze verkiezingscampagne lijkt het zo nu en dan of nafluiten, middelvingers en scheldpartijen nu aan de orde van de dag zijn. In werkelijkheid stelt 21 procent van de Nederlanders het afgelopen jaar respectloos te zijn behandeld op straat. Dat is een afname van 4 procent ten opzichte van 2008. Ook in het openbaar vervoer voelen mensen zich minder vaak respectloos behandeld.



Die cijfers staan haaks op wat lijsttrekkers van politieke partijen benadrukken. Respect en fatsoen zijn voor het CDA een centraal verkiezingsthema geworden. ,,Doe normaal of ga weg", schreef premier Mark Rutte in januari nog in een open brief over huftergedrag, waarin hij vooral wijst naar immigranten: ,,Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo's lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten."