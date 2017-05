Na de 3-1 van Feyenoord tegen Heracles is Rotterdam uitzinnig van vreugde. Het feest wordt groots gevierd, onder andere in de fontein op het Hofplein. "Eindelijk is het moment daar, eigenlijk hadden we al kampioen moeten worden, maar dit voelt zo goed!" En het water op het Hofplein? Dat is 'lekker warm' volgens de eerste duikers.