Rutte en Dutchbatters verbijsterd over uitlatingen Erdogan

Edwin van der Aa en Raymond Boere

De Nederlandse militairen worden weer weggezet als massamoordenaars. ,,Natuurlijk is dat vervelend,’’ zegt Derk Zwaan die de val de moslim-enclave in juni 1995 meemaakte en voorzitter is van de Vereniging Dutchbat 3. Toch laat hij zich niet provoceren. ,,We moeten hier nuchter naar kijken. Dit gaat niet over de Dutchbatters, maar over rancune van de Turken. Ze zoeken naar vanalles wat ze over Nederland kunnen uitstorten. Ik vind het nogal goedkoop.’’

Erdogan betichtte op een persconferentie de Dutchbatters ervan ze een slachting hebben aangericht in Bosnië. ,,We kennen hun verdorven karakter van de manier waarop ze er 8000 Bosniërs afmaakten.’’

De duizenden jongens en mannen in de moslimenclave werden juist vermoord door Bosnische Serviërs. Nederland was er om de gevluchtte moslims te beschermen, maar slaagde daar niet in. ,,Of Erdogan heeft totaal geen historisch besef of hij verdraait de feiten. In beide gevallen is het ongehoord wat hier gebeurd,’’ zegt Olaf Nijeboer van de werkgroep Dutchbat 3.

Geschiedvervalsing

Ook premier Rutte reageerde gistermiddag verbijsterd op de nieuwste uitspraken van president Erdogan ,,Dit is walgelijk en geschiedvervalsing. Zijn toon wordt steeds hysterischer. En dan zijn er nog die idiote sancties. Erdogan pompt het conflict steeds verder op, dat is ergerlijk en onacceptabel. Ondanks dit stijlloze gedrag moeten er gesprekken plaatsvinden. We mogen ons niet tot hun niveau verlagen en we moeten een strakke koers blijven varen."

Hij zei verder dat de samenwerking met de Turken op allerlei terreinen tot nu toe gewoon doorgaat, maar weigert momenteel contact te zoeken met de president. Ook de vluchtelingendeal met Turkije staat. Het is ook in het belang van dat land dat die samenwerking gewoon doorgaat, benadrukte de premier.

Ook de minister van Defensie, Jeanine Hennis, is verontwaardigd. ,,Hier hoeft niets meer aan te worden toegevoegd. Wat een wanvertoning van Erdogan. Voorop staat dat niet wij, maar het toenmalige Bosnisch-Servische leger zich schuldig heeft gemaakt aan de massamoord. Zoals ook geconcludeerd door het internationale Joegoslavië-tribunaal in 2001.”