Rutte is bang dat PVV verkiezingen wint

Anniko van Santen kiest beste Nederlandse thriller

14:56 Presentatrice Anniko van Santen is vanaf nu de nieuwe juryvoorzitter van De Gouden Strop, de prijs voor het spannendste Nederlandse boek. Zij neemt dit jaar het voorzittersstokje over van acteur Huub Stapel die te veel ongemak ondervindt na het scheuren van een pees in zijn been. ,,Ik ga weer fanatiek boekwurmen."