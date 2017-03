Scooterstudenten lichten de verzekering op

Eén ROC-docent in Flevoland trok aan de bel toen hij in korte tijd vier keer zijn krabbel had gezet. De studenten lieten hem een zelf opgestelde verklaring ondertekenen, waarin staat dat zij door een scooterongeval een jaar studievertraging opliepen. Verzekeraars keren in zo’n geval ruim 16.000 euro uit. Dat is een tegemoetkoming voor het salaris dat de student misloopt doordat hij later toetreedt op de arbeidsmarkt.

Het Verbond van Verzekeraars ziet in de scooterfraude een van de voorbeelden waaruit blijkt dat fraudeurs steeds creatiever worden. Woordvoerder Rudi Buis spreekt van ‘een wapenwedloop’. Die ontstaat volgens hem doordat traditionele vormen van fraude steeds minder succesvol zijn. De opsporingstechnieken worden steeds beter en verzekeraars zetten extra personeel in. In 2016 meldden zij liefst 21 procent meer fraudeonderzoeken bij het centrale register dan een jaar eerder.

De scooterfraude kwam in 2016 minimaal tien keer voor, vooral op ROC’s. In de meeste gevallen waren zij daadwerkelijk betrokken geweest bij een verkeersongeluk, maar hadden zij geen recht op de hoge vergoeding. Soms hadden ze de ongelukken in scène gezet. Buis: ,,In een aantal zaken is het geld uitgekeerd door de verzekeraars. Naar sommige studenten loopt nog onderzoek.”

Nepclaims

Na de melding van de ROC-docent heeft het Verbond in augustus een waarschuwing uitgedaan aan verzekeraars. Dit leidde tot nieuwe meldingen van frauderende studenten op meerdere ROC’s, onder meer in Noord-Holland. De nepclaims vielen op door spelfouten in de tekst en een opvallend positieve beschrijving over de houding, het gedrag en de studieresultaten van het jonge ‘verkeersslachtoffer’.

Het akkoord op de verklaring moet bovendien door de directie van de school worden gegeven en niet door een docent of medewerker, zoals in de fraudezaken het geval was. Volgens het Verbond is het aan de verzekeraars om de studenten te vervolgen. ,,Het kan ook dat ze op een zwarte lijst terechtkomen, dan wordt het wel lastiger of heel duur om je nog te verzekeren”, aldus Buis.

Opvallend genoeg heeft de fraudezaak binnen de ROC’s nog niet tot veel opschudding geleid. ROC’s in Flevoland en Noord-Holland zeggen de zaak niet te kennen. Dat kan er op duiden dat de docent in kwestie zijn directie niet heeft ingelicht. Wel geven de scholen aan alert te zijn op mogelijke fraude.

Top 10 verzekeringsfraude

Volgens het Verbond van Verzekeraars en het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit is het aantal gevallen van fraude in 2016 met 21 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. (Absolute aantallen zijn nog niet beschikbaar) De grootste veranderingen in fraudegevallen deden zich voor bij de volgende verzekeringen:

1. Ziekteverzuim (+125%)

2. Motorrijtuigen (+35%)

3. Reis (+14%)

4. Aansprakelijkheid (+11%)

5. Brand (+5%)

6. Zorg/ziektekosten (+5%)

7. Rechtsbijstand (-4%)

8. Hypotheek (+2%)

9. Leven (-18%)