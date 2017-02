Spaanse politica als 'seks-tsaar' voor opkrikken geboortecijfer

Voor het eerst in 76 jaar lager is het geboortecijfer lager dan het sterftecijfer, waarbij het aantal geboorten sinds 2008 met 18 procent is afgenomen. Het aantal kinderloze echtparen is daarbij verdrievoudigd van 1.5 miljoen naar 4.4 miljoen van 1977 tot 2015, volgens een rapport uitgebracht een vereniging die studies financiert in het sociale en economische problemen in Spanje.



Het ministerie van onderwijs in Spanje ziet dat onder meer het economische onevenwichtigheden binnen de verzorgingsstaat erger worden. Senator Edelmira Barreria Diz van het Gallische parlement in Noordwest-Spanje moet het tij keren.