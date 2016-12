De Graafschap in 2016: omgevallen boarding, beul van Ajax en rare degradatie

in een roerig 2016. Degradatie, een verloren rechtszaak, een beschamende eerste competitiehelft in de eerste divisie én het ontslag van trainer Jan Vreman. De Graafschap heeft betere jaren gekend. Toch was het niet allemaal kommer en kwel. Een overzicht van De Gelderlander in twaalf delen.

JANUARI

Met slechts vijf punten in de eredivisie is De Graafschap aan de winterstop in het seizoen 2015/2016 begonnen. De selectie behoeft versterking. De Doetinchemse club huurt Mark Diemers van FC Utrecht en de middenvelder sluit aan tijdens het trainingskamp in Belek. In Turkije besluit trainer Vreman tot een aantal wijzigingen in de opstelling. Robin Pröpper en Ted van de Pavert worden de centrale verdedigers en Vincent Vermeij krijgt als spits een plek in de basis. Het levert direct resultaat op, want in januari wint De Graafschap van Excelsior (2-0) en ADO Den Haag (3-1) en haalt meer punten dan in de hele eerste competitiehelft bij elkaar.

FEBRUARI

De transfervrije spits Piotr Parzyszek keert terug op De Vijverberg. Na de 0-0 bij Willem II doet De Graafschap de rode lantaarn voor het eerst over aan Cambuur. Na het duel in Tilburg krijgt doelman Hidde Jurjus landelijke aandacht als hij in deze krant vertelt dat hij een week in de Bentley van voorzitter Martin Mos mag rijden. Een week later zoeft Jurjus inderdaad in de peperdure bolide over de Achterhoekse wegen. In februari wordt na een meeslepend gevecht ook nog een punt tegen Vitesse (2-2) gepakt en wordt oud-trainer Simon Kistemaker erelid.

MAART

Vrijdag 11 maart wordt een gedenkwaardige avond op De Vijverberg. Niet alleen wordt er met 3-0 gewonnen van Roda JC, maar als de Led-boarding omvalt, stappen plots tientallen fans het veld op en zetten in één minuut de reclameborden weer overeind. Het levert De Graafschap veel sympathie op. Vreman verlengt bovendien zijn contract. „Een andere club? Ik weet niet of ik ooit ergens anders ga werken. Dit bevalt me prima zo.”

Não perguntem como, mas esta placa de publicidade caiu e quebrou em Graafschap v Roda. E os torcedores foram arrumar pic.twitter.com/PVJeBmp9Tz — Non Sense Football (@NSenseFootball) 11 maart 2016

APRIL

Met veel geluk wordt Cambuur op de laatste plek gehouden: 2-2. Het geeft vertrouwen, want niet veel later boekt De Graafschap bij FC Utrecht (0-2) de enige uitzege van 2016. De winst betekent dat de Superboeren geen laatste meer kunnen worden en ze gaan zich richten op de play-offs.

MEI

De Graafschap speelt nergens meer om, maar houdt op zondag 8 mei Ajax van de landstitel af. Bryan Smeets wordt met zijn treffer (1-1) de ‘beul van Amsterdam’. De Graafschap is wereldnieuws, maar heeft te vroeg gepiekt. In de halve finale ontdoet de ploeg van Vreman zich met meer geluk dan wijsheid nog van MVV, maar in de finale gaat het tegen GA Eagles mis (1-4 en 1-1). Degradatie is een feit en of dat nog niet genoeg is: rellende ‘fans’ zorgen na afloop voor ontluisterende taferelen op De Vijverberg. Een paar dagen na de degradatie kondigen aanvoerder Van de Pavert (PEC Zwolle) en kompaan Pröpper (Heracles) aan transfervrij te vertrekken.

JUNI

Een maand achter de ‘groene tafel’. Eerst beslist de rechter dat het frauderende FC Twente terug mag worden gezet naar de eerste divisie. Voorzichtig gejuich klinkt op De Vijverberg want De Graafschap kan zo alsnog aan degradatie ontsnappen. Op 17 juni maakt de beroepscommissie van de KNVB de uitspraak van de rechter echter ongedaan, zodat de Doetinchemmers alsnog degraderen. De Graafschap pikt het niet en spant een kort geding aan tegen de KNVB. Ondertussen is de voorbereiding op het nieuwe seizoen alweer begonnen en weten de Achterhoekers nog steeds niet op welk niveau ze zullen spelen.

JULI

De Graafschap fileert de KNVB en FC Twente bij de rechtbank, maar op 15 juli wijst de rechter de vordering van de Superboeren af. Het is definitief: De Graafschap maakt voor de vijfde keer in deze eeuw de gang van de ere- naar de eerste divisie. In de maand juli haalt De Graafschap verdediger Luis Pedro en ziet doelman Hidde Jurjus voor ruim een half miljoen euro naar PSV verdwijnen.

AUGUSTUS

De kassa rinkelt wederom. Nu vertrekt spits Vincent Vermeij voor 600.000 euro naar Heracles Almelo. De clubleiding spreekt de doelstelling uit (‘een topklassering in de eerste divisie’) en aanvankelijk lijkt dat ook te lukken. Na drie duels heeft De Graafschap zes punten. Maar daarna komt de klad erin en eind augustus hebben de Superboeren pas zeven punten. Mede daarom worden vlak voor het sluiten van het transferwindow nog de aanvallers Anthony van den Hurk en Elvio van Overbeek aangetrokken.

SEPTEMBER

De maand begint slecht met 2-1 verlies bij Telstar en een relletje rondom linksback Tolgahan Cicek, die spelen bij Jong Turkije verkiest boven revalideren in Doetinchem. Er volgt een opleving in het thuisduel tegen FC Emmen (3-0), maar nederlagen tegen NAC en FC Dordrecht zorgen voor een slecht einde van september.

OKTOBER

Bij Jong Ajax wordt De Graafschap weggespeeld (4-2) en ook het ‘spookduel’ tegen Helmond Sport (zonder publiek) levert een 2-4 nederlaag op. Technisch manager Peter Hofstede meldt daarna dat het ‘snel anders moet’, maar de fans blijven Vreman steunen. Die is eind oktober al blij met een zwaarbevochten punt tegen hekkensluiter Achilles’29.

NOVEMBER

Een 5-0 zege op Fortuna Sittard en een batig saldo van 285.000 euro in het afgelopen boekjaar zijn de lichtpuntjes in november. Daarna volgen nederlagen bij Jong PSV en RKC en is de positie van trainer Vreman bijna onhoudbaar.

DECEMBER

​Het doek valt voor Vreman op 4 december, na de 3-5 nederlaag tegen FC Oss. De assistenten Jan Oosterhuis en Dennis te Braak nemen de honneurs waar voordat de nieuwe trainer Henk de Jong begint. Er wordt met 2-0 verloren bij MVV, maar de laatste wedstrijd van 2016, thuis tegen Almere City FC, wordt met 4-1 gewonnen.