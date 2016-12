Vitesse in 2016: drie trainers, Russische miljoenen en het FIFA-potje van Fraser

Het was een bewogen jaar in Arnhem. Bij FC Hollywood aan de Rijn gebeurt er eigenlijk iedere dag wel iets. De eredivisieclub versleet in 2016 liefst 3 trainers, liep de play-offs mis en ontvingen miljoenen uit Rusland. De Gelderlander zet een aantal belangrijke gebeurtenissen uit 2016 voor je op een rijtje.

Exit Bosz

Toen Vitesse aan het jaar 2016 begon, was Peter Bosz nog hoofdtrainer van de Arnhemse club. Na een paar dagen kwam echter al het nieuws naar buiten dat Maccabi Tel Aviv interesse had in de diensten van de oefenmeester. Bosz sprak tijdens het korte kerstreces met Jordi Cruijff, de technisch directeur van de Israëlische topclub. Daarna ging het snel. Op 4 januari maakte Vitesse bekend dat Peter Bosz per direct is vertrokken naar Israël. Peter Bosz is na zijn vertrek de vijfde trainer die Vitesse verlaat sinds de club in handen is van Merab Jordania en later Aleksandr Tsjigirinski. Rob Maas nam zijn taken, tijdelijk, over.

Gaat Tsjigirinski meetrainen?

Dat werd geen groot succes. Na zijn start op 11 januari begon hij weliswaar met een 2-0 uitoverwinning bij Cambuur Leeuwarden, maar Vitesse zakte af. Onder de leiding van Maas liep Vitesse zelfs de play-offs voor Europees voetbal mis. Reden genoeg voor het bestuur om op zoek te gaan naar een andere coach. Zelfs een charmeoffensief bij de Russische eigenaar hielp niet. Vitesse-eigenaar Alexander Tsjigirinski mocht van Maas best een keertje meetrainen met de Arnhemse hoofdselectie. ,,Ik heb geen verzoek van hem gekregen, maar het zou leuk zijn als Tsjigirinski een keertje mee komt trainen’’, zei Maas op 8 april.

'Stadionverkleining'

Zo ver kwam het niet. De resultaten waren niet top en Vitesse besloot zelfs om de GelreDome te 'verkleinen'. Het stadion zit nooit vol bij thuiswedstrijden van Vitesse. Lege plekken waren het lelijke aanzicht. De capaciteit ging in het nieuwe seizoen terug van 25.500 plaatsen, naar 21.248, Vitesse bracht de capaciteit terug door op alle tribunes behalve de Theo Bos Zuid Tribune stoelen af te dekken met doeken. ,,GelreDome is op dit moment voor ons een maatje te groot", zei algemeen directeur Joost de Wit in De Gelderlander.

De FIFA-wedstrijd van Fraser

De zoektocht naar een opvolger van Rob Maas verliep alles behalve vlekkeloos. Vitesse had interesse in Alfred Schreuder, assistent bij het Duitse 1899 Hoffenheim. Maar ook in Henk Fraser van ADO Den Haag. Het duurde lang. Te lang volgens Schreuder, die uiteindelijk zijn contract besloot te verlengen in Duitsland. Dus kon Vitesse bijna niet anders dan te kiezen voor Fraser. De Gelderlander maakte in de zomer kennis met de kersverse nieuwe trainer. Hij vertelde op 13 juni over zijn FIFA-potje met Vitesse tegen NEC en hoe hij het liefst had dat je zijn naam schrijft. „Het maakt mij niet uit”, vertelde Fraser. „In mijn paspoort staat Fräser. Zelf schrijf ik Fraser. Ik dacht altijd dat mijn voorouders Duits waren, maar die bleken Schots te zijn. En ik word liever met de Schotten geassocieerd dan met de Duitsers.” Valeri Qazaishvili na 5 jaar weg, Van Wolfswinkel terug

Op 31 augustus kwam de deal met Legia Warschau rond. Vitesse verhuurde Valeri Qazaishvili aan de Poolse club. De Georgiër gaf in de zomer, na 5 jaar bij Vitesse, aan open te staan voor een nieuw avontuur. Legia heeft een optie tot koop. De Arnhemse club trok wel aanvaller Adnane Tighadouini (23) aan. De Edenaar werd gehuurd van het Spaanse Málaga. Vitesse heeft daarbij een optie tot koop bedongen. Ook zorgde Vitesse voor een enorme stunt door Ricky van Wolfswinkel terug te halen naar Arnhem. De 27-jarige spits werd gekocht van Norwich City en heeft voor drie jaar getekend bij de club die hem in 2008 liet debuteren in de eredivisie.

Eerste seizoenshelft

Vitesse gaat de winterstop in als nummer 8 van de eredivisie. De ploeg van trainer Henk Fraser heeft 23 punten verzameld in 19 wedstrijden. Dat is 6 minder dan nummer 4 SC Heerenveen. Vitesse behoort in de eerste seizoenshelft van de eredivisie tot de top 3 bij standaardsituaties. Zo schreef De Gelderlander onlangs. De Arnhemse club overlegt 9 goals uit ‘dode’ spelmomenten. De doelpunten zeggen veel over de kracht van Vitesse. De Arnhemse club scoorde tot nu toe 4 keer uit een strafschop. Die werden gemaakt door Ricky van Wolfswinkel (3) en Lewis Baker (1). Ter illustratie: koploper Feyenoord heeft voor de winterstop geen enkele goal tegen gehad uit een spelhervatting.

Russische miljoenen

Tot slot kwam nog het nieuws naar buiten dat Alexander Tsjigirinski sinds 2010 al 140 miljoen euro in Vitesse heeft gestopt. De Russische clubeigenaar steunt daarmee de eredivisionist uit Arnhem. Hij past ook jaarlijks tekorten bij. Vitesse overlegde namelijk een tekort van 13,3 miljoen euro over het boekjaar 2015-2016. De Arnhemse club betaalt letterlijk de rekening voor de uitspraak van de rechtszaak van de Vrienden van Vitesse tegen de provincie Gelderland. Die gaat nu voor 2 miljoen euro de boeken in. In de kwestie, die 15 jaar in beslag nam, eisten investeerders van de club een schadevergoeding, nadat de provincie eerder gedane afspraken niet was nagekomen. De claim werd uiteindelijk afgewezen en kwam daarmee in de jaarcijfers van vorig seizoen terecht.

Opmerkelijke transfer?

Het jaar 2016 zal in ieder geval niet de boeken ingaan als het jaar waarin Alexander Büttner terugkeerde. Op 31 december verscheen nog het bericht dat het kamp Büttner nog wacht op een bod van Vitesse. Manager Aleksandar Bursac heeft namens de Doetinchemmer een telefonisch onderhoud gehad met Mohammed Allach, de technisch directeur van de Arnhemse club. Daarbij is ook de financiële kant van de overeenkomst besproken. "Vitesse is concreet en dat is mooi”, verklaart Büttners zaakwaarnemer Bursac. "We hebben over de financiële en sportieve kant van een overgang gesproken. Vitesse bereidt nu een serieus bod voor. Dat zal normaliter niet lang op zich laten wachten.”