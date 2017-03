Strijd om een dikhuid: 'Laat Buba bij ons tot ze er niet meer is'

Freiwald heeft internationale deskundigen ingeschakeld voor een tegenonderzoek, om aan te tonen dat olifanten wel degelijk last kunnen krijgen van heimwee. ,,Het gaat om een sensitief dier. Je kunt een olifant niet zomaar weghalen en ergens anders plaatsen. Laat Buba gewoon bij ons tot ze er niet meer is.''



Toernee uitgesteld



Buba 'woont' tot het onderzoek is afgerond in het winterverblijf in Duitsland. Freiwald heeft de start van de toernee in Nederland, die eigenlijk deze maand begint, om die reden uitgesteld tot mei.



Dierenrechtenorganisaties zijn blij dat het onderzoek van het ministerie duidelijkheid geeft over deze slepende kwestie. Ze willen dat het ministerie in actie komt zodat de circussen meewerken aan een verhuizing. ,,De bal ligt nu bij de circussen, maar het blijft sindsdien stil'', zegt Alex Romijn van Bite Back.



Emotioneel betoog



,,Het is apart dat circussen steeds met emotionele betogen komen over hoe de dieren elders zouden sterven van heimwee, zonder wetenschappelijke onderbouwing. In anderenopvangcentra leven immers al olifanten afkomstig uit soortgelijke situaties, die nu veel meer ruimte en verrijking hebben dan in hun eerdere circusleven.''



De organisaties zijn een procedure gestart om het hele onderzoek openbaar te maken. Romijn: ,,Dat is in het belang van deze discussie en om druk te zetten op circussen. Ik snap dat ze een emotionele band hebben als een dier altijd bij hun is geweest. Maar soms moet je het loslaten om het een beter leven te gunnen.'