Sybrand Buma wint fameus radiospelletje

Mark Rutte denkt dat hij Uri Geller is. Hij gaat 41 zetels halen, zei-ie gisteren op de vraag van dagblad Tubantia naar een prognose voor de einduitslag. De PVV komt op slechts 15 kamerzetels uit, glazenbolt Rutte. Das mooi, zulk tomeloos optimisme. Vooral omdat het vooralsnog nergens op stoelt. In alle peilingen daalt de VVD samen met de PVV naar een positie ergens onder de 30 zetels. En omdat Rutte zich in televisiedebatten ook niet laat zien, waar-ie zondagavond 1,2 miljoen toekomstige stemmers misliep, moeten we maar afwachten of hij gelijk krijgt.



Ondertussen speelt al dagen een GROTE KWESTIE tijdens de lijsttrekkersdebatten, waar de meesten van ons geen weet van hebben. Ik althans moest echt even de archieven in om te achterhalen wat Alexander Pechtold steeds probeert binnen te halen bij Sybrand Buma als ze het euthanasievraagstuk behandelen. Blijkt dat Pechtold als de dood is (sorry!) dat Buma een wet gaat killen (sorry!) voor de verruiming van de euthanasiewetgeving.



Er is nu een kamermeerderheid (VVD, D66, PvdA, GL) voor die verruiming en ook in de senaat zou de wet aangenomen worden. Maar het CDA ligt dwars. Pechtold neemt in de debatten steeds een voorschot op een verkiezingsuitslag waardoor die meerderheid in de Tweede Kamer wegvalt. Dan heeft hij het CDA nodig.



Ik hoop dat u het nog snapt en het is een bloedserieuze kwestie natuurlijk. Maar het mooiste van dat alles vind ik dat de heren lijsttrekkers via dit soort moeilijke openbare discussies feitelijk impliceren samen wel een kabinet te gaan vormen. CDA, D66, dat zal wel de kern worden, denkt Pechtold. Heel misschien de PvdA. En vooruit, de VVD mag er ook in. Tenzij die, zoals Rutte waarschijnlijk morgen gaat voorspellen, op 15 maart 77 zetels haalt en alleen het land gaat regeren.



'Ga dan niet dwars liggen, meneer Buma, maak er geen breekpunt van in de formatie', hoorden we Pechtold al twee keer smeken. Buma gaf geen krimp, zoals we konden horen. Die zou trouwens überhaupt hoge ogen gooien bij het radiospelletje 'geen ja, geen nee'. De stijve Fries is de meester van de keiharde uitwijkmanoeuvre. Als hij net zo auto rijdt als debatteert, benijd ik vrouw en kinderen niet.



Maar dat u het alvast weet. Euthanasie wordt een breekpunt bij de formatie-onderhandelingen. En Buma gaat dat winnen. Er komt geen kabinet waarin de wetgeving verruimd wordt.



En wat winnen betreft:



1. De kijkers van RTL vonden Alexander Pechtold de winnaar van het RTL-debat. Voor mijn 17-jarige dochter daarentegen bestond geen twijfel dat Jesse Klaver de winnaar is. Ze was daarom bepaald kwaad dat ik hem gisteren afserveerde en na het debat constateerde dat-ie niet premier-waardig was en stotterend zijn weg moest vinden. Klaver kan beter oreren dan debatteren. 'Zoek 't uit pa, Klaver heeft gewonnen', zei mijn dochter boos. Overigens vonden weer anderen in mijn gezin dat Asscher er zo goed uit kwam, terwijl de RTL-kijkers hem zelfs als de grote verliezer zagen. Het is lastig uitleggen. Maar waar je als fan van Klaver aan het eind van zo'n debat kunt concluderen dat hij het prima heeft gedaan, moet ik als politiek duider concluderen dat hij met dit optreden niemand meer heeft bereikt dat zijn eigen achterban. Zijn standpunten zijn te extreem, en hij verkiest ze ook zo uit te dragen, om het electorale midden of gematigd links te bekoren. Zo wordt hij nooit de grote man op links. Missie geslaagd? Ja, binnen GroenLinks. Nee bij Groot links.



2. Nog iets over de winnaar van de rest van de familie dan: Lodewijk Asscher. Het zijn van die dingen, waarvan ik me afvraag of ik er over moet beginnen. Maar in gesprek met mensen die hem beter kennen, begrijp ik nu wel het gevoel van vervreemding dat Asscher af en toe bij mij oproept. Hij loenst een beetje met een oog en kan dat niet geheel naar tevredenheid compenseren. Daardoor lijkt hij, steeds als hij on camera of in live gesprek met je is, de neiging van wegkijken te hebben. Er zijn ergere handicaps en je kunt er gewoon premier mee worden. Maar als het toch al niet lekker loopt in zo'n campagne...



Frank Poorthuis was tien jaar politiek verslaggever. Nu beschouwt hij Den Haag vanaf een gepaste afstand en schrijft hij er dagelijks over tot aan de verkiezingen van 15 maart.