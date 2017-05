Temmer zwaargewond door aanval leeuw

In het noord-Franse Doullens is een leeuwentemmer zwaargewond geraakt toen hij door zijn leeuw werd aangevallen. Het dier sleepte hem aan zijn hals door de kooi. Nadat de 34-jarige man werd gered door beveiligingspersoneel, werd hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een vijf uur durende operatie onderging. Inmiddels herstelt hij van zijn verwondingen. De leeuw blijft bij het circus en zal weer optreden als de temmer volledig hersteld is.