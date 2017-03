Terugblik 5 jaar na busramp Sierre: 'Er is een leven voor en na het ongeluk'

Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat een Belgische bus op een tunnelmuur botste in het Zwitserse stadje Sierre. Er vielen 28 doden: de twee chauffeurs, vier begeleiders en 22 kinderen. De nu 16-jarige Britt overleefde met 23 kinderen het ongeval.

Toen de fatale crash plaatsvond, sliep Britt in de voorlaatste rij van de bus. Ze lag vervolgens zes dagen in coma. Hoewel ze de ramp overleefde was haar lichaam zwaar gehavend. Haar onderbenen waren op verschillende plaatsen gebroken. Ook had ze breuken aan haar hiel, elleboog en nekwervel. Haar schedel had een gat.