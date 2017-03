Tiener krijgt 45.000 dollar door elke dag vijf uur naar zijn werk te lopen

Het was vanaf vorig jaar juli dat Duncan noodgedwongen elke dag de flinke wandeltocht moest maken om van zijn woonplaats naar zijn werk te komen. Zijn auto, een Volvo uit 2001, had zijn beste tijd gehad en was volledig afgeschreven. Jourdan wist de eerste paar keer na de teloorgang van zijn wagen nog wel mee te liften met collega’s, maar op een gegeven moment vond hij zichzelf te veel tot last en besloot maar eens te proberen hoe het was op het hele stuk te wandelen. ,,Dat ging best. Ik luisterde muziek en liep gewoon hard door. Op den duur raakte ik er aan gewend'', vertelde hij toen tegen The Washington Post.

Jourdan mocht dan wel gewend raken aan zijn dagelijkse wandeltocht van bijna vijf uur, het viel wel op dat er steeds een jongen alleen over een vrijwel uitgestorven bedrijventerrein liep. Het was dan ook wachten op het moment dat hem door een politieagent werd gevraagd waarom hij toch in zijn eentje aan het stappen was. Agent Kirk Keffer van het Benica Police Department hield hem in september 2016 aan. Jourdan snapte er niks van. ,,Ik dacht, gaat hij me nu in de boeien slaan? Ik doe toch niks verkeerd? Ik loop hier gewoon.'' Aan de agent legde hij uit dat hij spaarde voor een nieuwe auto en voor zijn studie, dat hij geen fiets had, maar toch naar zijn werk moest en dus maar elke dag heen en weer wandelde. De agent had meteen bewondering voor zijn verhaal, en besloot de jongen (toen 18) naar huis te brengen.

Volledig scherm Jourdan en agent Kirk Keffer © Benicia Police Department Quote Ik dacht, gaat hij me nu in de boeien slaan? Ik doe toch niks verkeerd? Jourdan Duncan

Iets terug doen

Eenmaal terug op het bureau vertelde de agent het verhaal aan collega’s, en samen kwamen ze op het idee om iets te doen voor Jourdan. ,,We vonden hem meteen een voorbeeld voor de jeugd. Die wil om te werken en te sparen, om elke dag zo’n stuk te lopen, op die leeftijd. Dat is iets moois'', vertelde de politieman tegen de lokale krant. En zo geschiedde. Uit het goede doel van het politiedepartement werd 500 dollar gehaald, en de volgende dag bracht Keffer een gloednieuwe fiets naar de verbaasde Jourdan, die op dat moment aan het werk was. ,,We willen je complimenteren met je doorzettingsvermogen", vertelde hij namens de groep agenten die buiten op hem stonden te wachten. ,,Je bent een voorbeeld voor vele anderen. Hopelijk maakt deze fiets je dagelijkse tocht wat makkelijker!''

Volledig scherm Verschillende media wilden Jourdan en agent Keffer op de foto zetten © Benicia Police Department Het verhaal van Jourdan en zijn nieuwe fiets werd direct opgepakt door de lokale media. Zelf was de 18-jarige stomverbaasd over alle aandacht. Omdat zijn verhaal zo massaal gedeeld werd, duurde het niet lang voordat iemand meer geld wilde inzamelen om zijn leven nóg wat makkelijker te maken. Op de website GoFundMe werd een actie gestart, en binnen mum van tijd had de tiener genoeg geld voor een nieuwe auto. Het oorspronkelijke doel van 5000 dollar werd binnen een paar dagen gehaald. Het bedrag werd daarom verhoogd naar 10.000, toen naar 25.000 en uiteindelijk naar 40.000. In totaal zorgde het verhaal van Jourdan ervoor dat er binnen een maand ruim 45.000 dollar werd opgehaald. De stomverbaasde tiener benaderde agent Keffer met de vraag wat hij nu toch met al dat geld moest doen. ,,Het is jouw geld, vertelde ik hem. Je mag er mee doen wat je wilt'', aldus Keffer tegen The Post.

Dikke BMW?

Een vriend van Jourdan grapte nog dat hij wel een 'dikke BMW' van het geld kon kopen, maar daar had de harde werker geen behoefte aan. Op Craigslist (een Amerikaanse versie van Marktplaats) zag hij een betrouwbare Volkswagen Passat uit 2003. ,,Voor maar 2900 dollar!''