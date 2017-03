Truck vliegt de lucht in na politie-achtervolging

Het incident vond plaats in Louisiana, waar een man werd aangehouden voor te hard rijden. Nadat de bestuurder met de politieman in gesprek ging reed een 18-jarige passagier ineens weg met de auto. Vervolgens vond een achtervolging plaats waarbij de jongen wel 185 kilometer per uur reed. Pas na de crash kon hij gearresteerd worden.

Barbara Harlon, een vrouw die in de geparkeerde auto zat toen de pick-up truck aan kwam rijden zei later: ,,Ik zag de onderkant van de auto aankomen, recht naar me toe. Dus ging ik snel in de rechterstoel zitten." Dat heeft haar leven uiteindelijk gered, het was het enige deel van de auto dat nog heel was.