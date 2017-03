Turkije beraadt zich op strafmaatregelen

De minister deed die uitspraak tegen verslaggevers in Istanbul. Hij noemde het Nederlandse besluit een 'schandaal'. Turkije dreigde eerder al met zware politieke en economische sancties als Nederland het bezoek van de minister zou verhinderen, zoals uiteindelijk gebeurde. Nederland trok zaterdag de landingsrechten van zijn toestel in.



Het is nog onduidelijk wat de aangekondigde strafmaatregelen om het lijf zullen hebben. President Recep Tayyip Erdogan zinspeelde zaterdag op maatregelen tegen het Nederlands vliegverkeer. ,,Nederland moet gaan nadenken over hoe zijn vliegtuigen gaan landen in Turkije'', stelde hij. Volgens de krant Daily Sabah verwees de president naar diplomatieke vluchten.



Toerisme

Reisorganisaties TUI en Corendon gaan er dan ook van uit dat de maatregelen geen gevolgen zullen hebben voor toeristen. ,,We volgen de situatie nauwgezet, maar dit heeft nu geen gevolgen voor de reizigers'', aldus de woordvoerster van TUI. Ook Corendon wacht de situatie af. ,,We houden het goed in de gaten, maar er is voor nu niks gaande'', zei de zegsvrouw van Corendon.



De rel tussen Nederland en Turkije zou wel gevolgen kunnen hebben voor de populariteit van Turkije. ,,Dat is wel al afgenomen, maar er gaan nog steeds nog heel veel mensen naar Turkije. Maar het zou wel weer heel zuur zijn voor de kustprovincies, daar is het toerisme heel belangrijk. Ik denk ook wel dat hier wel rekening mee gehouden zal worden en dat mensen op vakantie kunnen blijven gaan naar Turkije'', aldus de woordvoerster van TUI.