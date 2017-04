Twaalfjarige jongen rijdt in zijn eentje 1300 kilometer door Australië

De politie hield de auto zaterdagochtend aan omdat de bumper van de wagen over de grond sleepte. De jongen had nog 2800 kilometer voor de boeg. Hij werd opgepakt en naar het politiebureau gebracht. De jongen had uiteraard geen rijbewijs.



De politie heeft het verhaal zelf naar buiten gebracht, maar geeft geen details. Het is onduidelijk waarom de jongen op reis ging en hoe en of hij onderweg getankt heeft. Zijn reis bracht hem niet verder dan de staat waar hij begon, New South Wales.