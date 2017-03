Van Gogh-rover: Ik dook onder bij Patrick Kluivert

Okkie doet daar tot in detail uit de doeken hoe hij - met hulp van een mede-inbreker - twee meesterwerken uit het Van Goghmuseum wist te roven. Hij pleegde bijna de perfecte misdaad, op één belangrijk detail na. In het touw waarlangs hij zich met twee vers geroofde Van Goghs naar beneden liet glijden, had hij geen knopen gelegd. Daardoor kwam Okkie met een veel te grote vaart neer, waardoor hij zijn pet verloor.



Dna in zijn pet bracht de politie op Durhams spoor. Toen de politie na lang onderzoek eindelijk zijn woning in Amsterdam binnenviel, wist de beroepsinbreker alsnog te ontsnappen. Daarna vluchtte hij naar Spanje, waar hij naar eigen zeggen onderdak kreeg bij niemand minder dan Patrick Kluivert, die toen voetbalde voor FC Barcelona.



Barcelona

Okkie: ,,Een vriend van mij was Patrick Kluivert. Die woonde bij mij in de buurt in Amsterdam. Ik kwam Patrick in Barcelona tegen en vertelde dat ik door de politie werd gezocht. Natuurlijk zei ik niet dat het vanwege de Van Goghs was. En toen zei hij: 'Waarom zit je de hele tijd in een hotel? Waarom blijf je niet bij mij thuis?' Toen zei ik: 'Als ze mij pakken, kom je in alle kranten van de wereld.' Waarop hij zei: 'Dat kom ik toch al.'"



Familielid

Patrick Kluivert wil in de documentaire niet reageren. Een familielid van Kluivert zou het verblijf van Okkie in Barcelona hebben bevestigd. De documentaire van journalist Vincent Verweij bevat meer onthullingen. Zo wist topcrimineel Mink Kok dat de schilderijen in het bezit waren van een drugshandelaar voor de Italiaanse maffia. Hij zegt de schilderijen in 2007 gezien te hebben. Ook blijkt uit de uitzending dat de politie de schilderijen nog te pakken had kunnen krijgen als ze meteen na de dna-match het huis van Okkie waren binnengevallen.



De doeken stonden toen nog in de gang. De Van Gogh schilderijen zijn vorig jaar teruggevonden in het ouderlijk huis van maffiabaas Raffaele Imperiale in Castellamare dit Stabia. Vanaf vandaag hangen ze weer in het Van Goghmuseum.



De documentaire over de gestolen Van Goghs begint vanavond om 20.25 uur.