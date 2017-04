'Verdubbel boete voor whatsappende ouders in auto'

Veilig Verkeer Nederland erkent dat het misschien wat extreem is. ,,Maar we willen vooral een punt maken", stelt woordvoerster José de Jong. ,,Ouders vormen een voorbeeld voor hun kinderen. Door met een telefoon in de hand in de auto te zitten geven zij het signaal af dat dat normaal is. Een 12-jarige op de fiets zal dan ook berichtjes schrijven, want dat is normaal. Daar moeten we met zijn allen over nadenken."



De organisatie wil er serieus werk van maken. ,,We gaan zeker met de politiek praten, in de hoop dat er een wet aangenomen wordt voor de verdubbeling van boetes."



Steeds erger

Volgens VVN moet er wel ingegrepen worden. ,,De smartphone wordt steeds normaler en vaker gebruikt. Ook in het verkeer wordt dat steeds erger. De laatste jaren zien we het aantal ongelukken door het gebruik van mobiele telefoons stijgen. Je kunt je voorstellen dat dat in de toekomst alleen maar toeneemt."



Het Openbaar Ministerie juicht de plannen van VVN toe. Wat het OM betreft geldt de boete-verdubbelaar niet alleen voor het gebruik van smartphones, maar ook voor te hoge snelheid en rijden onder invloed.