Verloofde van vermoorde schrijfster Helen Bailey schuldig bevonden

De politie omschrijft Stewart als een ,,narcist'' die ,,koud en berekenend'' was. Hij zou Bailey misleid hebben toen ze elkaar online ontmoetten in 2011. Bailey's vorige man, John Sinfield, was datzelfde jaar overleden. Hij verdronk in 2011 op vakantie in Barbados. Volgens de aanklagers speelde Stewart ,,een lang spel'' om het fortuin van de kinderboekenschrijfster te erven.



Stewart gaf zijn verloofde wekenlang het slaapmiddel zopiclon, voordat hij haar verstikte met een kussen, zo vertelde een patholoog aan de jury. Op 11 april 2016 overleed Bailey. Op die dag probeerde Stewart het maandelijkse bedrag dat van haar bankrekening naar de gezamenlijke rekening werd geschreven te verhogen van zeshonderd pond naar 4000 pond. Op 15 april gaf hij de schrijfster op als vermist. Daarbij riep hij haar ook op om contact te zoeken.



In eerste instantie werd gedacht dat Bailey depressief was en dat ze voor een aantal dagen absolute rust had gezocht. Volgens vrienden viel dat echter wel mee. ,,Toen ik haar vijf jaar geleden leerde kennen, was zij wanhopig, had ze veel verdriet'', zei een vriendin in juli. ,,Maar ze veranderde. Ze pakte haar leven weer op.'' Bailey begon weer te schrijven voor de populaire series Electra Brown en Daisy Davenport. Haar verdriet over de dood van haar man verwerkte ze in het boek When Bad Things Happen in Good Bikinis.