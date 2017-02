'Vertel, brak er ook iets bij u?'

Door samen het gesprek aan te gaan zouden we volgens Luyendijk veel winst kunnen behalen. Door bijvoorbeeld eens buiten de gebaande paden te treden. ,,Laten we erover doorpraten. Iedereen wint als wij uit onze bubbels breken. Wie weet wat we ontdekken."



Luyendijk woonde in het Midden-Oosten, berichtte uit het financiële hart van Europa, de City van Londen, en langzaam ging hij de proteststemmers in Nederland (Wilders), in Engeland (Brexit) en in de Verenigde Staten (Trump) begrijpen. Hij schreef eerder de bestsellers 'Het zijn net mensen' over zijn tijd in het Midden-Oosten en 'Dit kan niet waar zijn' over de bankencrisis.



Luyendijk: ,,Onder Egyptische studenten was niemand die geloofde in de gelijkheid van man en vrouw, homo en hetero, moslim en niet-moslim. Waarom zouden immigranten met zulke ideeën uit het Midden-Oosten in Nederland ineens wel die gelijkheid respecteren en omarmen? Ik dacht na hoe we zijn voorgelogen over de invasie van Irak. De bezetting die zo slecht was voorbereid met een chaos tot gevolg waarin de terreurbeweging IS kon ontstaan. Ik dacht terug aan mijn onderzoek naar de banken. Hoe ze in 2008 op een haar na onze samenleving de afgrond in kieperden. En niemand de bak inging. Hoe ziek bedrijven, overheidsinstellingen, zorginstanties en scholengemeenschappen zijn geworden door 'liberalisering en deregulering', net als de banken eerder."



Vandaag verschijnt het gelijknamige boek, dat ook de aftrap is voor kunnenwepraten.nl. Dit is een samenwerking tussen deze krant, online platform De Correspondent en omroep Wij Nederland.



