Volleyballer over seks met minderjarige: Dit had nooit mogen gebeuren

Zijn schouders zijn breed, zongebruind, maar er rust ook een immens geheim op, dat hij toch echt aan zijn moeder moet opbiechten. Beachvolleyballer Steven van de Velde kan niet anders, hij heeft net gehoord dat er een Europees arrestatiebevel tegen hem is uitgevaardigd.

'Mam, met mij. Ik heb iets heel doms gedaan.'

Hij vertelt haar niet wat er is gebeurd, niet door de telefoon. Dat komt even later, als ze samen over het Scheveningse strand wandelen.

Op hetzelfde zand is hij een dag eerder samen met Dirk Boehlé nationaal kampioen beachvolleybal geworden. ,,Deze titel geeft veel vertrouwen voor de toekomst'', zegt Van de Velde, die zonder dat iemand anders dat weet zijn eigen toekomst al een jaar lang volop vreest.

Volledig scherm Steven van de Velde. © Shody Careman Dit zijn de feiten: Steven van de Velde, talentvol beachvolleyballer die misschien, ooit, als alles de goede kant op valt, Nederland succes kan brengen op de Olympische Spelen, verandert in maart 2016 in Steven van de V., de zedendelinquent. Een Britse rechter veroordeelt hem tot vier jaar cel omdat hij in 2014, als 19-jarige, seks had met een meisje van 12. Hij heeft Miss A., zoals ze tijdens de rechtszitting genoemd wordt, leren kennen via Facebook en kent haar leeftijd als ze afspreken. De rechter spreekt hem weliswaar vrij van 'grooming' (digitaal kinderlokken), maar oordeelt in zijn vonnis ook: ,,U was de volwassene, zij het kind en totdat u dat inziet zal u een gevaar blijven voor jonge meisjes.'' Bij het proces vertelt de rechter ook dat Miss A. in de war is door de gebeurtenissen en met suïcidale gedachten speelt.

Van de Velde is inmiddels 22 en weer een vrij man; nog geen jaar na zijn veroordeling. Van de Velde kon het laatste deel van zijn straf in eigen land uitzitten, naar Nederlandse strafmaat. En die is veel minder zwaar dan in Engeland.

In vrijheid kan hij zijn eerste interview over de zaak geven. Niet dat hij er zin in heeft. Maar: ,,Ik wil mijn kant van het verhaal vertellen. Ik snap dat mensen allerlei vooroordelen over mij hebben, maar hoor me alsjeblieft aan. Ik denk niet dat ik er direct beter van word, maar op lange termijn wel. En ik wil de onzin rechtzetten die over me geschreven is toen ik vastzat. Ik heb het allemaal niet gelezen, expres niet. Maar ik begrijp wel dat het heel erg is geweest, dat ik ben neergezet als een seksmonster, als een pedoseksueel. Dat ben ik niet, echt niet.''

Wat hij wel is, in zijn eigen woorden, is dit:

,,Dom. Verschrikkelijk dom. Hoe heb ik zo ontzettend dom kunnen zijn? Hoe krijg je het voor elkaar, dat is niet te bevatten.''

Even later: ,,Het is helemaal mijn schuld. Ook al had ik haar instemming, ik had beter moeten weten. Dat heb ik voor mijn aanhouding ook tegen haar gezegd: het gaat niet om jou, het gaat om dingen die ik beter had moeten weten.''

En, zonder zijn zin af te maken:

,,Ik word er nu letterlijk misselijk van als ik bedenk dat ik met haar, op die leeftijd, nou ja...''

Steven van de Velde verruilt op zijn 16de het ouderlijk huis in Voorburg voor het Topsporthuis van de volleybalbond op Scheveningen. Hij rondt de havo nog af, maar vanaf dat moment is het een kwestie van alle ballen op de sport.

,,Ik verdiende aardig geld met de sport voor zo'n jong persoon, ik gaf trainingen en clinics. Ik was het enige niet-volwassen selectielid, trainde niet alleen mee met de grote gasten, maar leidde ook hun leven. Alom werd verwacht dat ik volwassen was, terwijl ik eigenlijk nog een kind was. Andere vrienden namen een tussenjaar, feestten, reisden en ik zat in een strikt topsportprogramma van twee keer per dag trainen, nauwelijks uitgaan, letten op eten en drinken. En ik deed er ook alles voor. Tegelijkertijd werd ik diep ongelukkig van dat strikte leven.''

Begin 2014 maakt Van de Velde een opmerking onder een filmpje op Facebook, zoals duizenden gebruikers over de hele wereld. Van de Velde: ,,Ik weet niet meer waar dat over ging, maar ik tagde een vriend onder die post; zo van, moet je eens zien. Een paar seconden staat je naam dan onder dat filmpje en in die korte tijd heeft zij op mijn profiel geklikt.''

Dat is Miss A.

,,Ze stuurde me een vriendschapsverzoek via Facebook en zocht me op in het chatprogramma. Dat gebeurde wel vaker met mensen uit het buitenland; vaak wilden ze tips van me over beachvolleybal - hoe ze hoger moesten springen, bijvoorbeeld. Dus ik vond het niet gek dat een Engels meisje contact met me zocht. Ze vertelde dat ze 16 was, zo zag ze er ook uit. Onze gesprekken gingen eerst over algemeenheden, maar verdiepten meer en meer. We zochten ook steeds vaker contact. Het ging steeds vaker over de problemen in onze levens, ik merkte dat zij meer en meer een neutrale factor werd. Iemand tegen wie ik kon vertellen over het strikte topsportbestaan, zonder dat ze een oordeel velde.

,,Na een tijdje bekende ze dat ze niet 16 was, maar 12. Ik schrok me een hoedje. Ze vroeg me contact te houden, dat heb ik eerst een tijdje afgehouden, maar later reageerde ik toch weer eens. En binnen korte tijd chatten we weer net zo vaak als toen ik nog dacht dat ze 16 was.''

Zaterdagochtend in augustus 2014: Steven van de Velde boekt in een opwelling een ticket met easyJet naar Londen en vliegt diezelfde middag naar Engeland. Hij neemt een taxi naar Milton Keynes, de Londense voorstad waar Miss A. met haar ouders woont.

Nu zegt hij: ,,Ik ging niet naar Engeland met de intentie om seks met haar te hebben. Ik wilde vluchten voor mijn leven hier, dat knellende topsportbestaan. Ik moest weg.''

Miss A. vertelt haar ouders dat ze bij een vriendin gaat logeren, maar spreekt in werkelijkheid af met Van de Velde bij een meer, Furzton Lake. Daar brengen ze de zaterdagavond door. ,,Ik had dus niets voorbereid, alle hotels bleken vol te zitten.''

Als de balie van het Premier Inn-hotel even onbemand is, sluipen de twee naar binnen. Onder een trap ('die weinig gebruikt werd') maakt Van de Velde twee slaapplaatsen uit een bordkartonnen doos en kussens die daar toevallig liggen. Op zondagochtend sneaken ze weer naar buiten. ,,Niemand heeft ons ooit gezien.''

Op dat moment hebben de twee nog geen seks gehad met elkaar. Dat gebeurt die middag, in het verder verlaten ouderlijk huis van Miss A.

Waarom? Van de Velde kijkt naar de grond. Op alle vragen heeft hij tijdens het gesprek direct een antwoord, maar nu niet. Mompelend: ,,We hadden allebei onze problemen, dat gaf een aantrekkingskracht. Verder snap ik ook niet waarom ik het zo ver heb laten komen, echt niet.''

Voordat hij naar het vliegveld gaat, drukt hij Miss A. op het hart dat ze een morning-afterpil haalt.

Bij de apotheek in Milton Keynes rinkelen de alarmbellen. Een meisje van 12 dat zich meldt voor een morning-afterpil, dat vraagt om contact met de ouders. Van de Velde: ,,Achteraf hoorde ik dat ze verschillende verhalen tegen haar ouders vertelde om mij te beschermen, waarop zij de politie hebben gebeld. Dat heeft ze mij laten weten: er is politie bij gehaald. Verder heb ik haar nooit gevraagd of ze mijn naam heeft genoemd, of de politie al onderzoek deed naar mij. We hielden wel contact, maar dat ging me vooral om haar: of zij in orde was, dat het niet haar fout was. Ik had beter moeten weten, ik was de volwassene. Dat heb ik haar zo vaak gezegd: ik zit fout, niet jij. Ik heb ook niet gekeken naar de strafmaat voor zo'n delict, er niets over opgezocht. Weet je, een deel van mij kon niet geloven dat dit allemaal echt was. Ik besloot niemand in vertrouwen te nemen, want ik wist zelf niet hoe het zou eindigen en of ik ooit vervolgd zou worden. Tegelijkertijd probeerde ik me voor te stellen hoe het zou zijn om de gevangenis in te gaan, om nooit meer te kunnen beachvolleyballen. Dat is onmogelijk, geloof me. Niet te doen.''

Ruim een jaar heeft de Britse politie nodig om een Europees arrestatiebevel tegen Van de Velde op te stellen. Het duurt nog maanden voordat hij daadwerkelijk wordt overgeleverd. Op 30 december wordt hij naar de Bijlmerbajes overgebracht. Alleen zijn ouders weten op dat moment van het vergrijp dat hun zoon op zijn geweten heeft. ,,Lange tijd was onduidelijk wat er met me zou gebeuren. Zolang ik dat niet zeker wist, wilde ik het ook aan niemand vertellen. Onduidelijkheid geven is nooit goed.''

Om twaalf uur op oudejaarsavond kijkt Van de Velde vanuit zijn cel naar het spectaculaire vuurwerk boven Amsterdam en denkt hij aan zijn ouders. Hortend en stotend tussen een tranenstroom door: ,,Aan hoe zij op de bank zitten op dat moment: helemaal kapot, want een dag eerder zagen zij hun zoon de gevangenis in gaan. Er is niets pijnlijker dan je ouders te zien lijden.''

Later, weer bedaard: ,,Het belangrijkste wat ik heb geleerd, is de mensen om me heen te waarderen. Dat raak ik nooit meer kwijt.''

In de Engelse gevangenis praat Van de Velde zelden met medegedetineerden over de aard van zijn vergrijp, maar hij deelt de lengte van zijn straf wel openlijk. ,,In Engeland zijn de straffen veel hoger, daar lachten ze om mijn vier jaar. 'Baby sentence', noemden ze dat."

Hij schrikt van het harde gevangenisbestaan, vol vechtpartijen en zelfmoordpogingen, maar past zich wonderwel snel aan. ,,Op een gegeven moment ben je teleurgesteld als weer iemand zelfmoord heeft gepleegd, omdat jij die dag niet mag luchten.''

Nu, als vrij man, staat hij op een kruispunt. Wat moet Van de Velde doen? Studeren? Een boek schrijven over zijn ervaringen? Weer gaan beachvolleyballen? Dat zou hij dolgraag willen, hij traint alweer voorzichtig ('vooral mijn lichaam, want ik heb wel even stilgezeten') maar is tegelijkertijd benieuwd hoe mensen op hem reageren. ,,Iedereen mag een mening over me hebben, maar dan is het wel zo eerlijk als ze ook mijn versie van het verhaal kennen. En als ik in het Nederlands team wil terugkeren, zal ik toch aan de praat moeten over de afgelopen tijd.

,,Ik heb er niet op gehoopt, want in de gevangenis is hoop je grootste vijand, maar de steun om me heen is fantastisch. Ik heb niet alleen de beste ouders en zus ooit, maar vrienden en kennissen ontvangen me ook weer met open armen.''

Contact met Miss A. mag Van de Velde niet meer hebben, totdat ze meerderjarig is.

Van de Velde: ,,Dit had nooit mogen gebeuren. Nooit, nooit, nooit.''