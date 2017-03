Vrolijk varkentje Miss Piggy heeft luizenleventje

Ze kijkt soms mee tv op de bank en is een zeer proper en vriendelijk huisdier geworden. Ze kwispelt als een hondje als ze wortels of rijpe bananen krijgt, gaat soms mee in de auto voor een wandeling op Bedaf en speelt met de kinderen of met een teddybeer op stal.



Heel veel mensen zien er misschien een kakelvers karbonaadje of varkenshaasje in. Maar ze blijven er maar beter vanaf. Want Sjeanny en Gerrit Raaijmakers uit Veghel zijn dol op het beestje dat ze een jaar of twee terug in hun armen sloten. Omdat ze al twee hondjes in huis hadden, vond Sjeanny het wel een leuk idee: een ‘vèrken’ erbij.



Miss Piggy is een klein soort varken, van het ras Kune Kune, en het heeft rood-zwart haar. ,,Ze spit de tuin niet om, ze is erg vriendelijk voor mensen en super-intelligent. In de buitenren in de tuin en in de schuur achter het huis heeft ze een vast wc-hoekje. Binnen in huis en op de buitenplaats doet ze nooit haar behoefte. Ze is een proper jetje, nog zindelijker dan honden”, lacht Sjeanny.