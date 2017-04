Vrouw schiet los uit kermisattractie Parijs

Op de Parijse kermis Foire du Trône is gisteren een vrouw losgeschoten uit een kermisattractie. De vrouw zat in een kermisrit waarbij ze op 50 meter hoogte werd losgelaten. Terwijl ze naar beneden zwaaide, raakte ze los uit de beveiliging. De vrouw is niet gewond geraakt, maar de politie heeft naar aanleiding van het incident de attractie gesloten. Op Twitter zegt men dat er vaker incidenten gebeuren op deze kermis.