VS starten onderzoek naar hoog aantal burgerslachtoffers Mosul

Volgens ooggetuigen zijn er in Mosul mogelijk 200 mensen gedood bij de luchtaanvallen die tussen 17 en 23 maart zouden zijn uitgevoerd. De exacte data zijn niet bekend. Als dit klopt, is dit één van de hoogste aantallen burgeslachtoffers dat is gevallen bij Amerikaanse luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog in Irak in 2003. Volgens de BBC hebben gezien dat vrijdag vijftig lichamen uit gebouwen werden gehaald.



Volgens een Iraakse legercommandant zijn de vele burgerdoden veroorzaakt door een luchtaanval van de militaire coalitie, waar het Iraakse leger om gevraagd had. Er stonden sluipschutters op de daken van drie huizen, waarvan na de beschietingen bleek dat de kelders vol zaten met mensen. Het leger werd na afloop van de luchtaanval 'verrast' door de burgerslachtoffers, aldus generaal Maan al-Saadi.



De strijd tegen Islamitische Staat (IS) was één van de speerpunten van de campagne van de huidige Amerikaanse president Donald Trump, die keer op keer beloofde dat hij meer zou doen om IS uit te roeien dan zijn voorganger Barack Obama. Ondanks deze uitspraken, is volgens bronnen binnen het Amerikaanse leger de manier niets veranderd aan de manier waarop de VS luchtaanvallen uitvoert. Wel is het aantal luchtaanvallen opgevoerd op de druk op IS te verhogen.



Herovering

De Amerikaanse luchtmacht steunt het Iraakse leger bij de herovering van Mosul op IS. De stad is sinds 2014 in handen van IS. Iraakse strijdkrachten zijn al maanden bezig met een offensief om Mosul weer in handen te krijgen. Het oostelijk stadsdeel werd in januari door het leger ingenomen.



De Verenigde Naties schatten dat nog 400.000 Iraakse burgers vastzitten in het oude centrum van Mosul. Volgens Irakezen die er in geslaagd zijn de stad te ontvluchten, zet IS burgers in als menselijk schild tegen de aanvallen van de coalitie.