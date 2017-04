Zo zien de sterren er over 5 miljoen jaar uit

Heb je je wel eens afgevraagd hoe het heelal er over 5 miljoen jaar uitziet? Het European Space Agency heeft een video gemaakt waarin je met veel detail kan zien hoe de sterren de komende jaren gaan bewegen. De animatie is gemaakt met data van Gaia, een ruimtetelescoop die van 2014 tot 2015 alle posities van de sterren heeft gemeten. Daarmee kunnen ze voorspellen waar de sterren zich in de toekomst gaan bevinden.