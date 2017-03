Zwangerschap blijft uit? Heb véél meer seks!

Geduld is een schone zaak, zeker als het om zwanger worden gaat. De Belgische vruchtbaarheidsexpert Petra de Sutter betoogt vandaag in het Nieuwsblad van Antwerpen dat stellen vooral een jaar zelf in de slaapkamer aan de slag moeten. En, cruciaal: heb voldoende seks!

En juist daar schort het aan. Iedereen heeft het druk, waardoor gemeenschap erbij inschiet, volgens De Sutter. ,,Ik zie stellen waarvan één van de partners altijd in het buitenland was tijdens de eisprong. Dan is het niet gek als het even duurt.’’

Eisprong

Jesper Smeenk, gynaecoloog en hoofd van het Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant, herkent het verhaal van zijn Belgische collega. ,,Mensen kunnen denken dat de wereld maakbaar is. We willen zwanger worden en liever gisteren dan vandaag. Maar zwanger worden kost tijd. Sommige stellen vrijen een keertje tijdens de eisprong. Maar het is moeilijk de vruchtbare dagen precies te bepalen. Door vaker te vrijen vergroot je de kansen.’’

Ook zoiets: steeds de vraag krijgen wanneer er nou eens kinderen komen. Stellen kunnen na een tijdje denken dat het inderdaad allemaal te lang duurt. ,,Dit kan voor stress zorgen, de seks wordt krampachtig. Stellen leven van cyclus naar cyclus en dat levert doorgaans geen snelle zwangerschap op’’, legt Smeenk uit.

Adviezen

Exacte cijfers zijn niet beschikbaar, maar gemiddeld 10 tot 15 procent van de stellen met een kinderwens komt op enig moment bij de huisarts. Een deel – waarvan medische oorzaken zijn uitgesloten – wordt doorverwezen naar een gynaecoloog. ,,Met een aantal adviezen, bijvoorbeeld over de leefstijl en wat meer geduld, raakt deze groep na enige tijd alsnog spontaan zwanger. Behandeling is vaak niet nodig’’, aldus de gynaecoloog.