Competitie-indeling bekend: tegen wie speelt jouw club volgend seizoen?

De vier eersteklassers in Nijmegen en Wijchen zitten komend seizoen niet allemaal meer bij elkaar. AWC en Alverna zijn komend seizoen actief in de eerste klasse C van district Zuid 1, terwijl de Nijmeegse clubs Quick 1888 en NEC (amateurs) in de oostelijke eerste klasse E uitkomen.



SVO'68 en VVLK spelen volgend seizoen weer meer in de regio Nijmegen en Maas en Waal, in de vijfde klasse F. De vijfdeklassers speelden de afgelopen twee jaar voornamelijk tegen Arnhemse tegenstanders. In de derde klasse D staan er vooral derby's op het programma: met vier Nijmeegse ploegen en de derby tussen Rood Wit en Groesbeekse Boys zijn er een flink aantal burenruzies.



ZIE OOK:

Wel derby’s, geen streekduels in eerste klasse

Round-up: SVO’68 en VVLK terug in 5E, veel derby’s in 3D