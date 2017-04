HEMA

28 maart Er staan een meisje met down in de folder van de HEMA. Ik vind dat goed en stom tegelijk. Stom omdat we in 2017 leven en dit 'voor het eerst in de geschiedenis' is. Hallo! Is down pas vorig jaar ontdekt ofzo? Maar het is ook goed, omdat het nu eenmaal zo werkt. Je moet gehandicapte kinderen eerst zichtbaar maken - desnoods in een HEMA-vitrine - willen ze op den duur onzichtbaar worden.