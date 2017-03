Anwar burgert in: Omkopen

Ik vind het lastig dat je in Nederland niemand kunt omkopen. Er is me in mijn eerste tijd in Nederland al snel duidelijk gemaakt dat dat hier niet kan, dus ik probeer het ook niet. Maar lastig vind ik het wel.

Ik ben gewend dat je met geld elk probleem kunt oplossen. In onze tuin is de schutting omgewaaid en kapot gegaan. We belden de woningbouwvereniging en ze kwamen kijken. Hier kunnen wij niks aan doen, zeiden ze. Wij hoeven dit niet op te lossen. ‘Wie moet het dan wel oplossen?’ vroegen wij. Geen idee, zei de woningbouwvereniging, maar wij niet. Dat menen zij ook. Als we hen geld zouden aanbieden, zouden ze de schutting ook niet repareren. Dat voelt vreemd. Waarom willen Nederlanders geen extra geld verdienen?

Toen ik afgestudeerd was als advocaat in Aleppo wilde ik mijn diploma ophalen. Op de universiteit kreeg ik te horen dat ik een paar weken moest wachten tot ik mijn diploma zou ontvangen. Er was absoluut geen mogelijkheid om mijn diploma eerder te krijgen. Ik gaf hem een envelop met geld en de medewerker zei: ‘Morgen is je diploma er’.

Na mijn afstuderen had ik twee maanden de tijd voordat ik mij zou moeten melden bij het leger. In die twee maanden ben ik drie keer aangehouden door militairen die me mee wilden nemen. „Als je pas over twee maanden dienstplichtig bent, dan zit je die twee maanden maar bij ons uit”, zeiden ze. Het is me drie keer gelukt om van ze af te komen door ze geld te geven. Daarna ben ik gevlucht.

Die schutting, daar red ik me wel mee. Dat ik mijn ouders en broer uit Aleppo op geen enkele manier hier kan krijgen, dat is pas echt frustrerend. Ik probeer het mijn ouders uit te leggen, maar dat regels hier écht regels zijn, dat gaat er bij hen moeilijk in.