Anwar burgert in: Staatsexamen

Ik ben bezig aan mijn staatsexamen op B2 niveau. Ik heb Kennis van de Maatschappij gehaald, van de luister- en leestoets moet ik de uitslag nog binnen krijgen. Ik vermoed dat ik het niet gehaald heb, het was heel moeilijk. In dat geval kan ik in september nog geen hbo-studie starten op de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Ik volg daar nu al wel colleges natuurkunde. De inhoud van het vak is voor mij niet nieuw, maar om het in het Nederlands te volgen is moeilijk. De docenten spreken snel en gebruiken begrippen die ik nog niet ken.

Het staatsexamen Kennis van de Maatschappij was makkelijk. Ik had het trucje al snel door. Het antwoord op de vragen is in de meeste gevallen het laatste dat in me opkomt. Vraag: 'Uw moeder in Marokko is overleden en u moet daarheen. Wat doet u? a. U meldt uw kind ziek en vertrekt naar Marokko. b. U meldt niets aan de school en gaat naar Marokko. c. U maakt een afspraak met de schooldirecteur en bespreekt de situatie. Het laatste antwoord zou nooit in me opkomen, dus dat was de juiste.

Nederlanders denken vaak precies het tegenovergestelde van wat ik gewend ben, dus ik kon op deze manier eenvoudig elke vraag beantwoorden.

'U ziet een vacature waar u op wilt solliciteren. U weet niet hoe u een goede brief moet schrijven in het Nederlands. A. U vraagt iemand anders om de brief voor u te schrijven. B. U vraagt niemand om hulp en schrijft de brief zelf C. U gaat op een cursus waarbij u leert sollicitatiebrieven schrijven. Het goede antwoord, C, komt wederom niet in de buurt van mijn eerste impulsen.

Als ik de examens wel heb gehaald zal ik alsnog flink aan de slag moeten voor september. Sommige klasgenoten die de colleges natuurkunde ook volgen hebben besloten voor het mbo te gaan. Nu houden leraren rekening met ons tempo, straks niet meer. Lessen volgen met Nederlanders door Nederlanders blijkt een stuk moeilijker dan gedacht.