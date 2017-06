Anwar burgert in: Internet

ColumnMijn Syrische vriend Basel en ik integreren op internet. Want in Nederland doe je alles via je computer. Niemand kan je zomaar iets vertellen, het moet van een scherm komen. Een dokter kan geen diagnose stellen uit zijn hoofd, zoals de dokters in Syrië. Het lijkt hier alsof een dokter praat met zijn scherm, maar eigenlijk heeft hij het tegen jou.

Een receptionist weet niks zonder internet en mijn contactpersoon op de HAN haalt ook alles uit zijn computer. Je vraagt je af, waar is die menselijke vraagbaak dan nog voor nodig, als diegene toch alleen even in de pc kijkt.

In ieder geval begonnen Basel en ik met internetwinkelen. Ik schreef me in voor een gratis telefoon en Basel wilde haargroeimiddelen proberen. Binnen enkele dagen werd ik opgebeld met het nieuws dat ik een reis naar Abu Dhabi had gewonnen. Ik zette van schrik mijn fiets langs de kant van de weg en beantwoordde alle vragen van de vrouw. Wie ik mee wilde nemen, waar ik woonde, hoe ze me konden bereiken. Van die vakantie heb ik niets meer gehoord, maar wel van andere bedrijven. Ik word elke dag gebeld. 'Dag meneer Manlasadoon, wij hebben vernomen dat u interesse heeft in zonnepanelen?'

De zoektocht van Basel naar haargroeimiddelen liep nog dramatischer af. Altijd als iets slecht afloopt, bellen we Gerda. Een lieve Arnhemse vrouw die me in mijn eerste tijd in Nederland in huis nam. ,,Eh Gerda?’’ Altijd als ik haar bel, zonder dat we een afspraak hebben, weet ze al hoe laat het is. ,,We hebben een abonnement op haargroeimiddelen voor de duur van één jaar. We moeten 50 euro per maand betalen.’’

Gerda zucht. ,,Kunnen jullie niet eens een keer een weekje uit de problemen blijven?’’ Haar zoon stelt een brief op waarin hij uitlegt dat Basel een vluchteling is die niet weet wat hij heeft aangeklikt. Er volgt een compromis, we moeten één maand aan haargroeimiddelen betalen. Ik denk dat we onze missie 'integreren op internet' maar even afbreken. Niks voor ons.