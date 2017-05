Anwar burgert in: Eerst God, dan je moeder

Het is een uitspraak van profeet Mohammed. Ik heb ook, net als de meeste Syriërs, de overtuiging dat ik alleen gelukkig kan worden als mijn moeder tevreden over mij is.



Zoons

Mijn moeder moet het alleen met zoons doen, maar ik ben voor haar de dochter die ze nooit gehad heeft. Dat zegt ze altijd. Dus ik heb mijn hele leven in de keuken moeten helpen, met de boodschappen en het poetsen. Als ik zou trouwen, zou mijn vrouw die taak van mij over nemen. Mijn moeder zou dan vanwege haar leeftijd door mijn vrouw bediend worden. Als ik zelf een stuk ouder was, zou ik ook nog heel streng 'koffie', naar mijn vrouw roepen. Om te laten zien aan mijn moeder dat ik een sterke echtgenoot ben. Maar in mijn generatie gebeurt dat niet meer, we lachen erom.



Filmpje

Deze week stuurde mijn moeder me een filmpje op van ons huis in Aleppo. Tenminste, van wat daar van over is. Mijn ouders hebben 20 jaar gedaan over de afbetaling van het huis. Nu het verwoest is door de oorlog hebben ze niets meer, want een verzekering bestaat daar niet. Wij zijn in het huis van mijn naar het platteland gevluchte tante getrokken, maar zij wil nu weer terug in haar eigen huis.



Doof

Mijn moeder huilde toen ik haar opbelde over het filmpje. Praten met haar is lastig, want ze is door alle bombardementen vrij doof geworden. Goede dokters zijn gevlucht, dus ze heeft haar oren laten behandelen door een arts die haar gehoor nog verder achteruit heeft geholpen. Mijn licht, mijn schoonheid, jij bent de liefde in mijn hart, mijn hertje en de schittering in mijn ogen: alle begroetingen van een Syrische zoon aan zijn moeder, hoort zij amper meer.